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بدء اجتماع «مجلس المحافظين» لتنفيذ تعليمات السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي

بدء اجتماع «مجلس المحافظين» لتنفيذ تعليمات السيسي

2017-05-21 09:14:46

بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس المحافظين، برئاسة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، لمتابعة تنفيذ تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ملف “التعدي على الأراضي”.

وكان مجلس المحافظين، استعرض خلال الاجتماع الماضي، مجموعة من الموضوعات؛ من بينها خطة تنمية قناة السويس.

وأكد المجلس، في بيان له، أنه تم إجراء حصر تنفيذى الأراضى المتعدى عليها، وحالة الطرق، حيث تم الاتفاق على تحديد حالة الطرق بكل محافظة ووضع خطة تنفيذية لرفع كفاءتها والتأكد من مطابقتها للمواصفات.

كما تم استعراض الترتيبات الخاصة بمعارض “أهلا رمضان” وما سيتم طرحه فيها من سلع أساسية غذائية، وضرورة توافر السلع فى المنافذ المختلفة بالأسعار المحدد لها والمتفق عليها.

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