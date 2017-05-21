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بعد توقفها ساعة ونصف.. عودة حركة قطارات الصعيد
قطار ـ قطارات‎

بعد توقفها ساعة ونصف.. عودة حركة قطارات الصعيد

2017-05-21 09:10:42

عادت حركة القطارات لطبيعتها عقب حدوث عطل في قطار ركاب بمحطة جرجا بسوهاج وتوقفت الحركة لمدة ساعة ونصف.

كان اللواء مصطفي مقبل، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة جرجا بتعطل القطار رقم 164 مميز “الإسكندرية – أسوان” عقب وصوله لرصيف المحطة، تبين تعطل القطار بسبب عطل فني بأحدي عربات القطار، قام مسئولو هيئة السكة الحديد بإصلاح العطل واستأنف القطار رحلته مُتجاوزًا لمدة ساعة ونصف.

نتج عن ذلك تجاوز القطار مخصوص “فوارغ فوسفات” لمدة ” ساعة و 20 دقيقة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1153 إداري القسم لسنة 2017 وأخطرت النيابة العامة.

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