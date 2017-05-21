قال لاعب السلة التركي المحترف في الدوري الأمريكي إنس كانتر إنه تم توقيفه في مطار بوخاريست برومانيا بعدما ألغت أنقرة جواز سفره ، منتقدا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وواصفا إياه بالرجل السيء للغاية والطاغية.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الأحد عن كانتر نجم نادي “أوكلاهوما سيتي ثاندر”، قوله في مقطع فيديو على تويتر، إن ما تعرض له كان بسبب آرائه السياسية وقد احتجزته سلطات المطار لساعات.

وكان قد سمح لكانتر في وقت لاحق بالسفر إلى لندن دون أن يتضح شيء عن الوثيقة التي استخدمها من أجل ذلك.

وأكدت شرطة الحدود الرومانية الأنباء التي تحدثت عن إيقاف كانتر دون الإشارة إلى الأسباب التي ساقها ، وقالت في بيان صادر عنها إن جواز سفره لم يكن صالحا وقد ألغته الدولة التي أصدرته وهو لم يسمح له بدخول رومانيا غير أنه لم يعتقل.

ويعد كانتر من مؤيدي رجل الدين فتح الله غولن الذي يقيم في منفاه الاختياري بالولايات المتحدة والذي يتهمه الرئيس التركي بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في صيف عام 2016.