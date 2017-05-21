قدم برنامج “صباح البلد”، المذاع على فضائية “صدى البلد”، النشرة الجوية الخاصة بطقس اليوم، الأحد، التي استعرضتها الإعلامية لميس سلامة، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة.

وتظهر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة، العظمى 32 والصغرى 22، الإسكندرية 27/19، مرسى مطروح 19/31، بورسعيد 26/ 21، شرم الشيخ 32/ 24، سانت كاترين 24/ 11، طابا 32/ 21، الغردقة 32/ 23، الأقصر 36/ 21، أسوان 37/ 22.