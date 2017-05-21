تُجرى لجنة اختيار القيادات الجامعية المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور عباس منصور، رئيس اللجنة، رئيس جامعة جنوب الوادى، المقابلات الخاصة باختيار رئيس جامعة طنطا الجديد اليوم الأحد، طبقًا للجدول الزمنى، الذى أعلنته اللجنة سلفًا.

وفتحت اللجنة باب الترشح لرئاسة جامعة القاهرة يوم السبت 6 مايو، حتى الخميس الموافق 11 مايو، بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات، وتم إعلان قائمة المتقدمين، وفتح اللجنة الباب لتلقى الطعون يومى السبت والأحد 13 و14 مايو، ولم يتقدم أحد بأى طعون.

ويبدأ عرض البرامج ومقابلة المرشحين، وإعداد التقارير النهائية اليوم، حيث تقدم 16 مرشحًا بأوراقهم للمنافسة على رئاسة جامعة طنطا، وهم: الدكتور مجدى سبع الأستاذ بكلية الطب، والدكتور محمد ناصر الشيخ الأستاذ بكلية الطب، والدكتور أمجد عبد الرؤوف عميد كلية الطب، والدكتورة نهلة عشماوى عميدة الصيدلة، والدكتورة هويدا إسماعيل أستاذ الطفيليات الطبية بكلية الطب، والدكتور أحمد عبد السلام أستاذ المحاسبة بكلية التجارة.

وتقدم أيضا، الدكتور محمد لبيب الأستاذ بكلية العلوم، والدكتور عبد العزيز لطفى استاذ الجيوفيزياء بكلية العلوم، والدكتور مسعود كمال وكيل كلية التربية الرياضية للدراسات العليا، والدكتور محمد إبراهيم عميد كلية الحقوق، والدكتور إبراهيم سالم القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، والدكتور عماد عتمان عميد كلية الهندسة.

كما تقدم للمنصب: الدكتور جعفر عبد العليم البحرية، أستاذ علم الصخور بكلية العلوم بالجامعة، والدكتور الرفاعى صبحى قناوى، رئيس قسم الكيمياء بكلية العلوم بالجامعة، والدكتور محمد زكريا حسين، رئيس قسم الميكروبيولوجيا والمناعة بكلية الطب بالجامعة، والدكتور مجدى حسنى أبو فريخة، رئيس قسم التدريب وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا.