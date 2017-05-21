ننشر أماكن «الكثافات المرورية» في الجيزة2017-05-21 08:53:17
قال العقيد وائل طاهر مدير التخطيط بالإدارة العامة لمرور الجيزة، إن اليوم هادئ مروريا على معظم المحاور والطرق، مُشيرًا إلى أن جميع الطرق تشهد هدوءا وسيولة مرورية دون أي معوقات أو أعطال أو حوادث على الطرق.
وأضاف “طاهر”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد” المذاع على فضائية “صدى البلد” اليوم الأحد، أن جميع المحاور التبادلية بين القاهرة والجيزة تعمل بكفاءة عالية، مشيرا إلى أن كوبري أكتوبر يشهد سيولة مرورية في الاتجاهين، وجميع مطالعه سواء من البطل أحمد أو كورنيش العجوزة تشهد سيولة مرورية.
وأشار إلى أن كوبري الجلاء يعمل بكامل طاقته للمتجه لمناطق وسط المدينة، لافتا إلى أن كوبري 15 مايو للقادم من مناطق 6 أكتوبر والشيخ زايد يشهد سيولة مرورية ولا يحتاج لتغيير مسارات.
وتابع أن كوبري عباس يشهد سيولة مرورية، مضيفا أن الحركة المرورية على محور صفط ومحور عرابي للقادم من الجيزة عن طريق الدائري تشهد سيولة مرورية عالية.
ولفت “مدير التخطيط بالإدارة العامة لمرور الجيزة”، إلى أنه بالنسبة القادم من مناطق شرق القاهرة والتجمع والمعادي إلى الجيزة عن طريق محور المريوطية، فإن محور البحر الأعظم يشهد سيولة مرورية في الاتجاهين، باستثناء بعض الكثافات المتحركة عند شارع النيل السياحي لكنها كثافات متحركة، بسبب تحويلات إنشاء نفق النهضة.
وتابع أن الحركة المرورية على شارعي فيصل والهرم لا تشهد أي كثافات، ومطلع كوبري فيصل يعمل بكفاءة، لافتا إلى وجود سيولة مرورية في شارع السودان بجميع قطاعاته، باستثناء أمام محطة مترو جامعة القاهرة، وشارع جامعة الدول والدقي والتحرير حالتهم المرورية مرضية تماما.
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