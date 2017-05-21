قال الرئيس الأمريكي دونال ترامب، أن العلاقات مع البحرين كانت متوترة لكنها لن تظل متوترة بعد الآن، ووجه ترامب، الشكر للمملكة العربية السعودية على زيارته الحالية لها وحسن الاستقبال، وذلك فى ختام اليوم الأول لزيارة ترامب للسعودية.

ونقلت قناة العربية الليلة عن ترامب قوله “نشكر السعودية شعبا وحكومة على اليوم الرائع، ونشكرها أيضا على الاستثمارات الضخمة والاتفاقيات الحيوية”.

وبثت قناة العربية مراسم دخول ترامب إلى فندق “ريتز كارلتون” محل إقامته بالرياض فى نهايته جولته فى اليوم الأول لزيارته للمملكة العربية السعودية.