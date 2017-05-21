كشف رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبو ريدة، حقيقة إقامة السوبر المصري، بين بطلي الدوري والكأس، في مملكة البحرين.

وأعلن أبو ريدة، في تصريحات لفضائية “دي إم سي”، تلقيه دعوة ودية؛ لإقامة مباراة السوبر المصري، في البحرين، على هامش الجمعية العمومية للاتحاد العربي.

وأشار رئيس الاتحاد المصري، إلى أن القرار سوف يتم اتخاذه بعد التشاور مع الشركة الراعية.