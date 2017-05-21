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الحكم في استئناف «ممدوح عباس» على حبسه.. اليوم
ممدوح عباس

الحكم في استئناف «ممدوح عباس» على حبسه.. اليوم

2017-05-21 08:47:40

تصدر محكمة مستأنف العجوزة، اليوم الأحد برئاسة المستشار محمد الحلوانى، حكمها فى استئناف رجل الأعمال ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق على حبسه 6 أشهر، بتهمة إصدار شيكات دون رصيد.

وكشفت تحقيقات النيابة فى القضية رقم 25306 مستأنف العجوزة لسنة 2016 ، عن إصدار عباس، شيكات بدون رصيد، وقضت محكمة جنح العجوزة بحبسه 6 أشهر مع الشغل.

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