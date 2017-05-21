الحكم في استئناف «ممدوح عباس» على حبسه.. اليوم

تصدر محكمة مستأنف العجوزة، اليوم الأحد برئاسة المستشار محمد الحلوانى، حكمها فى استئناف رجل الأعمال ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق على حبسه 6 أشهر، بتهمة إصدار شيكات دون رصيد.

وكشفت تحقيقات النيابة فى القضية رقم 25306 مستأنف العجوزة لسنة 2016 ، عن إصدار عباس، شيكات بدون رصيد، وقضت محكمة جنح العجوزة بحبسه 6 أشهر مع الشغل.