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اليوم .. "الصحفيين" تفتتح منفذ بيع منتجات " جهاز الخدمة الوطنية "
نقابة الصحفيين

اليوم .. "الصحفيين" تفتتح منفذ بيع منتجات " جهاز الخدمة الوطنية "

2017-05-21 09:11:01
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يفتتح عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين بحضور اللواء مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية -للقوات المسلحة- أحدث فروع الجهاز لبيع السلع الأساسية والمدعمة واللحوم والأسماك والدواجن ومنتجات الألبان والبقالة بأنواعها، وذلك فى الثانية ظهر اليوم الأحد بالدور الأرضى بالنقابة .

من جانب آخر أشاد بيان مجلس نقابة الصحفيين بالدور البارز للزميلة مروة الحداد الصحفية بالأهرام وعضو مجلس إدارة صندوق التكافل فى إتمام هذا التعاقد وتقديم هذه الخدمة للزملاء

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