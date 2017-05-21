يلتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بعد قليل، في العاصمة السعودية الرياض.

ومن المقرر، أن يبحث الرئيس السيسي، مع ترامب، جهود مكافحة الإرهاب، وأهم الموضوعات المقرر أن يتم طرحها من الدولتين، أمام القمة “العربية الإسلامية - الأمريكية”، التي تستضيفها الرياض، اليوم.