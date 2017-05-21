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ننشر أسعار الدولار اليوم الأحد بالسوق الرسمي المصري
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دولارات

ننشر أسعار الدولار اليوم الأحد بالسوق الرسمي المصري

2017-05-21 08:48:37
كتب ربيع شعبان

سعر الدولار اليوم، بكافة البنوك العاملة مصر محدث لحظياً:

البنك سعر الشراء سعر البيع
مصر إيران للتنمية 18.0500 18.1500
مصرف ابو ظبي 18.0700 18.1700
البنك المصري الخليجي 18.0500 18.1500
البنك الأهلي 17.9500 18.0500
بنك البركة 18.0500 18.1500
بنك القاهرة 18.0000 18.1000
بنك الاسكندرية 18.0500 18.1500
البنك العربي الافريقي 18.0000 18.1000
البنك المركزي 18.0394 18.1424
بنك مصر 17.9500 18.0500
بنك بلوم مصر 18.0500 18.1500
كريدي أجريكول 18.0500 18.1500
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