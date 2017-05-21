تنظم لجنتا” الشئون العربية” و”الثقافية” بنقابة الصحفيين ندوة في ذكرى مرور 69 عاما على نكبة فلسطين تناقش معطيات الواقع العربي و الإقليمي الذى تمر به المنطقة،يتحدث فى الندوةد. طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والجامعة الأمريكية”عن الواقع و المؤثرات الدولية”،ومحمد عصمت سيف الدولة.

وأوضحت النقابة فى بيان يتحدث فيها المحلل السياسى “إطلالة على المحيط العربي وأثره وتأثره بالشأن الفلسطيني”، وعبد القادر ياسين المفكر و المؤرخ فلسطيني “صورة للداخل الفلسطيني بمختلف أطيافه” ، و د.خالد سعيد الباحث المتخصص فى الشأن الإسرائيلي “المواقف السياسية على المستوى الرسمي والشعبي في الأراضي المحتلة”، وذلك بالقاعة المستديرة بالدور الثالث اليوم الاحد 21 مايو الساعة 5 مساء، ويعقب الندوة أمسية فنية وشعرية.