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اليوم ..الذكرى 69 لنكبة فلسطين فى ندوة بنقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

اليوم ..الذكرى 69 لنكبة فلسطين فى ندوة بنقابة الصحفيين

2017-05-21 09:10:31
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تنظم لجنتا” الشئون العربية” و”الثقافية” بنقابة الصحفيين ندوة في ذكرى مرور 69 عاما على نكبة فلسطين تناقش معطيات الواقع العربي و الإقليمي الذى تمر به المنطقة،يتحدث فى الندوةد. طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والجامعة الأمريكية”عن الواقع و المؤثرات الدولية”،ومحمد عصمت سيف الدولة.

وأوضحت النقابة فى بيان يتحدث فيها المحلل السياسى “إطلالة على المحيط العربي وأثره وتأثره بالشأن الفلسطيني”، وعبد القادر ياسين المفكر و المؤرخ فلسطيني “صورة للداخل الفلسطيني بمختلف أطيافه” ، و د.خالد سعيد الباحث المتخصص فى الشأن الإسرائيلي “المواقف السياسية على المستوى الرسمي والشعبي في الأراضي المحتلة”، وذلك بالقاعة المستديرة بالدور الثالث اليوم الاحد 21 مايو الساعة 5 مساء، ويعقب الندوة أمسية فنية وشعرية.

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