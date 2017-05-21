أعلن المهندس مجدى عبد العال، مدير عام التموين بمحافظة السويس، أن اللواء أحمد حامد محافظ السويس سيفتتح معرض أهلا رمضان اليوم الأحد، بمنطقة أرض المعارض.

وأضاف المهندس مجدى عبد العال، أن المديرية ستنظم معرضين آخرين بمناطق سوق المثلث وسوق المشتل بحى الأربعين، مؤكدا على افتتاحهما قبل شهر رمضان.

وأوضح مدير عام التموين فى السويس، اختيار مكان المعرضين جاء لتنشيط حركة البيع والشراء، لافتا إلى أن المعتاد كل عام مع حلول شهر رمضان تنظيم معرض واحد فقط، ولكن هذا العام وللمرة الأولي تنظم المحافظة 3 معارض لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.

وأضاف أن التجار سوف ينقلون بضاعتهم للمعرض صباح غد السبت، وذلك بالتنسيق مع الغرفة التجارية في السويس والشركات المُصنعة للمواد الغذائية، والصندوق الاجتماعي، وبدون أي رسوم، شرط توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.

وتشمل قائمة السلع التي سيتم عرضها كل السلع الغذائية، من منتجات ألبان ولحوم وبقوليات ياميش رمضان، ومع طرح 18 طن سكر وفرتها المجمعات الاستهلاكية لعرضها بالمعرض.