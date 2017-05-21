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مصادر عسكرية يمنية: اعتراض صاروخ باليستي باتجاه مدينة "المخا"
صاروخ باليستي

مصادر عسكرية يمنية: اعتراض صاروخ باليستي باتجاه مدينة "المخا"

2017-05-21 08:37:24
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أفادت مصادر عسكرية يمنية بأن دفاعات قوات التحالف الجوية في مدينة المخا اعترضت صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيات الانقلابية صوب المدينة.

ونقلت قناة ( العربية الحدث) الاخبارية اليوم الأحد عن المصادر قولها إن مقاتلات التحالف دمرت منصة اطلاق الصاروخ في موقعها بجبل الأريل بمديرية موزع، غرب محافظة تعز.

وأشارت المصادر العسكرية إلى مقتل 35 من الميليشيات وإصابة العشرات خلال معارك مع قوات الشرعية في المحافظة.

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