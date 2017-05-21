أفادت مصادر عسكرية يمنية بأن دفاعات قوات التحالف الجوية في مدينة المخا اعترضت صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيات الانقلابية صوب المدينة.

ونقلت قناة ( العربية الحدث) الاخبارية اليوم الأحد عن المصادر قولها إن مقاتلات التحالف دمرت منصة اطلاق الصاروخ في موقعها بجبل الأريل بمديرية موزع، غرب محافظة تعز.

وأشارت المصادر العسكرية إلى مقتل 35 من الميليشيات وإصابة العشرات خلال معارك مع قوات الشرعية في المحافظة.