بمشاركة مصر.. تفاصيل مشروع «حلف الناتو العربي»2017-05-21 08:42:16
وسط تأكيدات بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيعرض اليوم الأحد، على قادة مجلس التعاون الخليجي والقيادات العربية والإسلامية، الذين سيلتقيهم في الرياض، تفاصيل ما يصفه البيت الأبيض، بأنه مشروع لإقامة “حلف ناتو عربي”، فإنه لم يتضح حتى الآن، إن كان هذا الطرح، قد يحظى بموافقات تكفي لإصدار بيان ختامي بإطلاق المشروع، والانتقال بالفكرة القديمة من التداول النظري، إلى المباشرة التنفيذية.
ويوم الأربعاء الماضي، نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، معلومات منسوبة لمسؤولين في البيت الأبيض، تقول إن الرئيس ترامب، سيعرض في لقاءاته الثلاث المنفصلة مع القيادة السعودية ثم القيادات الخليجية ثم في القمة العربية الإسلامية الأمريكية، تفاصيل مشروع يستهدف بناء تحالف عسكري لدول عربية من المذهب السني، على غرار حلف الأطلسي.
وأوضحت الصحيفة، أن هذا المشروع، جرت مناقشته مع ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بعد أيام من فوز ترامب، في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، كما جرت مناقشة التفاصيل، في لقاءات لوفد سعودي أرسله الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن، والتقى مطولاً مع صهر ترامب، المستشار الرئيسي في البيت الأبيض، جاريد كوشنر.
وأشار تقرير “واشنطن بوست”، إلى أن الحلف العربي، يراد له أن يتشكل من الدول التي تتبع المذهب السني، والتي تستشعر مخاطر التمدد الإيراني الذي يستخدم عصبيات الولاء للمذهب الشيعي، ويتقاطع في تهديداته للأمن الإقليمي، مع مخاطر الإرهاب، وتشكيلات العنف المذهبي، والإسلام المسيس.
وتوقعت الصحيفة، بأن القائمة المبدئية للدول الأعضاء في الحلف المقترح؛ هي “السعودية والإمارات ومصر والأردن”، لافتة إلى أن الولايات المتحدة، لن تكون عضواً فيه، لكنها ستقدم له ما يلزم من الدعم والتنسيق الاستخباري واللوجستي والسياسي.
قيادة الحلف
ومن ناحيتها، أوردت صحيفة “نيويورك بوست”، أن صفقات الأسلحة التي تعاقدت عليها السعودية مع الولايات المتحدة، والتي تم التوقيع على بعضها خلال زيارة ترامب للرياض، ستصل في مجملها إلى حوالي 350 بليون دولار، على مدى عشر سنوات، وستكون هي القوة الضاربة للحلف المقترح.
ونوهت الصحيفة إلى أنه يضاف لها، ما تم الإعلان عنه قبل أيام بخصوص برامج تصنيع الأسلحة في السعودية، ضمن برامج “رؤية 2030”، والتي يراد لها أن تشكل منظومة تسليح عملاقة، تتكامل مع صفقات السلاح الأمريكي المستورد.
أصل الفكرة
واستذكرت صحيفة “الاندبندنت” البريطانية، أن فكرة “الناتو العربي”، كانت قد طرحتها مصر، عام 2015، بتقديرات لقوات تصل إلى 40 ألف عسكري، من مصر والأردن والسعودية والإمارات والمغرب والسودان، لكن المشاكل العربية البينية، حالت دون متابعة المشروع المصري.
واسترجع تقرير مرصد مراكز الدراسات الأمريكي، خلفيات أبعد زمناً لمشروع “حلف الناتو العربي”، تعود إلى حزيران/يونيو 1998، حيث طرحت نداءات لضم مصر إلى تشكيل جديد مقترح.
وفي حديثه أمام حفل تخريج دورة أركان في الكلية الحربية في القاهرة، قال وزير الدفاع آنذاك، المشير حسين طنطاوي، “إن مصر تنادي بإنشاء كتلة عربية عسكرية لمواجهة التحديات التي تجتاح العالم العربي”ز
وخلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للأردن، شباط/فبراير 2015، عرض على العاهل الأردني، الانضمام لـ “ناتو عربي”، سيجري بحثه في الأول من آذار/مارس 2015، مع العاهل السعودي.
وفي حزيران/يونيو من العام عينه 2015، حث الجنرال مايك فلين، أعضاء الكونغرس، عقب إقالته من منصبه كرئيس لوكالة الاستخبارات الدفاعية، في جلسة استماع معهم، الحكومة الأمريكية، “العمل على إنشاء ودعم إطار هيكلي عربي، شبيه بحلف الناتو؛ لمواجهة إيران”.
مواقف رافضة
ردود الفعل الدولية التي صدرت على مشروع “حلف الناتو العربي”، قبل طرحه رسمياً، تضمن حتى الآن رفضاً من إيران وروسيا، مرفقاً في الحالتين بتحذيرات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الذي وصف المشروع قبل ثلاثة أيام، بأنه لن يساعد في حل مشاكل المنطقة.
-
انفراجة.. في أزمة أسعار الحج السياحي - محيط
أكد يحيي راشد وزير السياحة حرص الوزارة علي عدم المساس بمحدودي الدخل من المعتمرين والحجاج. وتقديم برامج العمرة والحج بأسعار لا مغالاة فيها. قال راشد…Sat, 20 May 2017 12:29:05 GMT
-
اليوم.. ختام الموسم الخامس لبرنامج آراب جوت تالنت - محيط
يختتم اليوم الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب «Arabs Got Talent»، وتشهد حلقة الليلة منافسة ساخنة بين عشرة مواهب خاصة استطاعت الاقتراب من قمة البرنامج،…Sat, 20 May 2017 11:44:28 GMT
-
إذا وصلتك هذه الرسالة على واتس آب.. احذفها فورا
إذا وصلتك رسالة تدعوك إلى تغيير الألوان على واتس آب، يجب أن تتجاهلها وتحذفها على الفور، لخطورتها. يمكن أن تكون فكرة إضافة ألوان جديدة على واتس آب جميلة، ولكنها ...Sat, 20 May 2017 13:43:49 GMT
-
بعثة الزمالك تصل تونس وتتوجه لصفاقس..والسفير المصري يستقبل البعثةSat, 20 May 2017 11:47:24 GMT
-
المالية : الانتهاء من إعداد قانون توحيد الإجراءات الضريبيةSat, 20 May 2017 12:48:20 GMT
-
وزير النقل: رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق جذب فئات جديدة لاستخدامه
أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن رفع أسعار تذكرة مترو الأنفاق جاء كخطوة لرفع الدعم تدريجيًا لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة لكنه لن يغطي مصاريف التطورات التى ...Sat, 20 May 2017 12:01:37 GMT
-
وزير التعليم: أعلم أحفادى بمدارس حكومية - محيط
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه يحرص على تعليم أحفاده فى المدارس الحكومية المصرية، حتى ينتموا للدولة ويساهموا فى تقدمها مستقبلًا.Sat, 20 May 2017 10:48:39 GMT
-
التحذير من «انتفاضة شعبية» كبرى في إيران
توقع مدير مركز الدراسات العربية الإيرانية، علي نوري زادة، أن تشهد عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، إقبالاً كبيراً، قد تصل إلى نسبة 65%. وأشار زادة، ...Fri, 19 May 2017 09:39:33 GMT
-
300 مليون دولار لتمويل مشروع بترولي ضخم بـ«السخنة»
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع اتفاق لتوفير جانب من التمويل اللازم لمشروع تداول وتخزين المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بميناء العين ...Fri, 19 May 2017 09:59:25 GMT