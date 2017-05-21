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ترامب يجري مباحثات مع أمير قطر قبيل انطلاق قمة الرياض
دونالد ترامب‎

ترامب يجري مباحثات مع أمير قطر قبيل انطلاق قمة الرياض

2017-05-21 08:48:01
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أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مباحثات مع أمير قطر تميم بن حمد، قبيل انطلاق القمة العربية الإسلامية الأمريكية فى الرياض، وفق ما قالت قناة العربية فى خبر عاجل.
يذكر أنه قد وقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والعاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، السبت، اتفاقيات حول صفقات أسلحة ضخمة وتعاون عسكرى بقيمة نحو 460 مليار دولار، وفق ما أعلنه البيت الأبيض، فيما أنهت شركات أمريكية سلسلة من الصفقات التجارية بمليارات الدولارات مع السعودية.

وذكر البيت الأبيض- فى بيان- أن ترامب وسلمان وقّعا اتفاقيات تبيع بموجبها واشنطن للرياض أسلحة تقدر قيمتها بنحو 110 مليارات دولار تدخل حيز التنفيذ فورا، فضلا عن أسلحة أخرى بقيمة 350 مليار دولار على مدار 10 أعوام مقبلة، بحسب ما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية.

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