"القوى العاملة" تتلقى طلبات راغبي العمل على 77 فرصة بالقليوبية2017-05-21 08:04:29
تبدأ مديرية القوى العاملة بالقليوبية، اليوم الأحد، قبول طلبات راغبي العمل على 77 فرصة عمل بـ 3 شركات، برواتب تصل إلى 1500 جنيه لبعض المهن، ومهن أخرى تحدد طبقا للمقابلة.
وقال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، موضحا أن الفرص تتمثل في 43 فرصة بالشركة العربية للتجارة والتصنيع بشارع المصانع بأبوزعبل بالخانكة، و30 فرصة بشركة الأخوة للتجارة والتوزيع، بشارع ترعة الخفاف الوحدة العربية، و4 فرص بالمدرسة العالمية الحديثة بكفر سعد بطريق الكورنيش.
وأشار سعفان، إلى أن المهن المطلوبة بالشركة العربية للتجارة والتصنيع تتمثل في مهندس إنتاج، ورسام هندسي مؤهل عال، ولحام كهرباء وأكسجين، وبرادة معادن وحداد، وخراط معادن ومشرف إنتاج، ومخازن، ومندوب بيع وتحصيل، وعتال، وعامل عادي ونظافة ولا يشترط الحصول على مؤهل لهذه المهن وتحدد الرواتب بعد المقابلة.
وأوضح أن المدرسة العالمية، تطلب مدرسين لغات، وعلوم وهندسة مؤهل عالي، وموظف مالي وإداري مؤهل حقوق وتجارة، فضلا عن فرد أمن مؤهل متوسط، وشركة الأخوة للتجارة والتوزيع، تطلب عمال أوفر وأورلية، وسنجر، ومكوجي وتشطيب، وتعبئة، مؤهل متوسط أو بدون.
من جانبه، قال فتحي دسوقي، مدير مديرية القوي العاملة بالقليوبية، إن الطلبات تُقدم من، اليوم الأحد، لمدة 10 أيام، من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، ما عدا يومي الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بالمديرية.
-
المالية : الانتهاء من إعداد قانون توحيد الإجراءات الضريبيةSat, 20 May 2017 12:48:20 GMT
-
انفراجة.. في أزمة أسعار الحج السياحي - محيط
أكد يحيي راشد وزير السياحة حرص الوزارة علي عدم المساس بمحدودي الدخل من المعتمرين والحجاج. وتقديم برامج العمرة والحج بأسعار لا مغالاة فيها. قال راشد…Sat, 20 May 2017 12:29:05 GMT
-
اليوم.. ختام الموسم الخامس لبرنامج آراب جوت تالنت - محيط
يختتم اليوم الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب «Arabs Got Talent»، وتشهد حلقة الليلة منافسة ساخنة بين عشرة مواهب خاصة استطاعت الاقتراب من قمة البرنامج،…Sat, 20 May 2017 11:44:28 GMT
-
إذا وصلتك هذه الرسالة على واتس آب.. احذفها فورا
إذا وصلتك رسالة تدعوك إلى تغيير الألوان على واتس آب، يجب أن تتجاهلها وتحذفها على الفور، لخطورتها. يمكن أن تكون فكرة إضافة ألوان جديدة على واتس آب جميلة، ولكنها ...Sat, 20 May 2017 13:43:49 GMT
-
بعثة الزمالك تصل تونس وتتوجه لصفاقس..والسفير المصري يستقبل البعثةSat, 20 May 2017 11:47:24 GMT
-
وزير النقل: رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق جذب فئات جديدة لاستخدامه
أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن رفع أسعار تذكرة مترو الأنفاق جاء كخطوة لرفع الدعم تدريجيًا لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة لكنه لن يغطي مصاريف التطورات التى ...Sat, 20 May 2017 12:01:37 GMT
-
التحذير من «انتفاضة شعبية» كبرى في إيران
توقع مدير مركز الدراسات العربية الإيرانية، علي نوري زادة، أن تشهد عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، إقبالاً كبيراً، قد تصل إلى نسبة 65%. وأشار زادة، ...Fri, 19 May 2017 09:39:33 GMT
-
300 مليون دولار لتمويل مشروع بترولي ضخم بـ«السخنة»
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع اتفاق لتوفير جانب من التمويل اللازم لمشروع تداول وتخزين المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بميناء العين ...Fri, 19 May 2017 09:59:25 GMT
-
وزير التعليم: أعلم أحفادى بمدارس حكومية
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه يحرص على تعليم أحفاده فى المدارس الحكومية المصرية، حتى ينتموا للدولة ويساهموا فى تقدمها مستقبلًا. وأضاف “شوقى”، ...Sat, 20 May 2017 10:48:39 GMT