تبدأ مديرية القوى العاملة بالقليوبية، اليوم الأحد، قبول طلبات راغبي العمل على 77 فرصة عمل بـ 3 شركات، برواتب تصل إلى 1500 جنيه لبعض المهن، ومهن أخرى تحدد طبقا للمقابلة.

وقال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، موضحا أن الفرص تتمثل في 43 فرصة بالشركة العربية للتجارة والتصنيع بشارع المصانع بأبوزعبل بالخانكة، و30 فرصة بشركة الأخوة للتجارة والتوزيع، بشارع ترعة الخفاف الوحدة العربية، و4 فرص بالمدرسة العالمية الحديثة بكفر سعد بطريق الكورنيش.

وأشار سعفان، إلى أن المهن المطلوبة بالشركة العربية للتجارة والتصنيع تتمثل في مهندس إنتاج، ورسام هندسي مؤهل عال، ولحام كهرباء وأكسجين، وبرادة معادن وحداد، وخراط معادن ومشرف إنتاج، ومخازن، ومندوب بيع وتحصيل، وعتال، وعامل عادي ونظافة ولا يشترط الحصول على مؤهل لهذه المهن وتحدد الرواتب بعد المقابلة.

وأوضح أن المدرسة العالمية، تطلب مدرسين لغات، وعلوم وهندسة مؤهل عالي، وموظف مالي وإداري مؤهل حقوق وتجارة، فضلا عن فرد أمن مؤهل متوسط، وشركة الأخوة للتجارة والتوزيع، تطلب عمال أوفر وأورلية، وسنجر، ومكوجي وتشطيب، وتعبئة، مؤهل متوسط أو بدون.

من جانبه، قال فتحي دسوقي، مدير مديرية القوي العاملة بالقليوبية، إن الطلبات تُقدم من، اليوم الأحد، لمدة 10 أيام، من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، ما عدا يومي الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بالمديرية.