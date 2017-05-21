بلاغ بتفجير قطار «القاهرة – أسيوط».. والتحريات تكشف مفاجأة!2017-05-21 08:01:52
كشفت أجهزة الأمن بالجيزة، ملابسات البلاغ الذي ورد إلى شرطة النجدة حول اعتزام أحد الأشخاص لتفجير القطار الفرنساوي القادم من القاهرة إلى أسيوط بمحطة منيل شيحة بمركز أبو النمرس، حيث تبين أن البلاغ كيدي من بائع بسبب خلاف مع تاجر علي نصف طن أسمنت.
كانت البداية عندما تلقت غرفة النجدة بلاغا من شخص يدعي محمود . م باعتزام آخر يدعي سعد . م تفجير القطار الفرنساوي القادم من القاهرة لأسيوط أثناء مروره بمحطة منيل شيحة بأبو النمرس .
تم إخطار اللواء هشام العراقي مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة والذي أمر باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بتمشيط محيط محطة القطار والتحري عن هوية الاسم الوارد بالاتصال الهاتفي.
انتقلت علي الفور قوات الأمن وتم فرض كردون أمني حول محطة القطار واجري خبراء المفرقعات تمشيط وتعقيم للمكان وتبين خلوه من اي مواد متفجرة واجري ضباط مباحث أبو النمرس بإشراف اللواء ابراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث تحريات حول هوية الوارد اسمه بالبلاغ.
وأسفرت تحريات العميد ناجي كامل رئيس قطاع جنوب الجيزة ان الشخص يدعي سعد . م 40 سنة تاجر أسمنت باستدعائه نفي علمه بأي شيء وهوية المبلغ فتم استكمال التحريات حول هوية المبلغ عبر التقنيات الحديثة وتتبع رقم الهاتف وتبين ان المبلغ يدعي بيومي . د 46 سنة بائع متجول تحركت قوة أمنية برئاسة المقدم هاني عكاشة رئيس مباحث أبو النمرس والرائد محمد خليل معاون المباحث وألقت القبض علي المتهم وبحوزته الهاتف الذي أبلغ منه بالواقعة.
بمناقشة المتهم أقر بارتكابه الواقعة بسبب رغبته في الانتقام من التاجر بسبب خلاف علي نصف طن اسمنت تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.
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