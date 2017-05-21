اليوم.. طقس معتدل على كافة أنحاء الجمهورية2017-05-21 07:54:18
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يُصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشرقية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأحد، على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 20 30
الإسكندرية 20 27
مطروح 19 26
بورسعيد 20 27
دمياط 20 27
بلطيم 20 27
الإسماعيلية 17 31
السويس 18 31
العريش 17 27
نخل 12 26
طابا 14 27
الطور 23 31
مرسى علم 23 29
الغردقة 22 31
شرم الشيخ 22 30
رفح 16 26
كاترين 12 24
سيوة 16 32
المنيا 18 30
الفيوم 20 30
رأس سدر 20 29
أبو سمبل 24 35
وسط الدلتا 19 30
أسيوط 17 32
سوهاج 18 33
الأقصر 21 35
أسوان 24 36
شلاتين 26 32
حلايب 28 30
الوادي الجديد 20 33
قنا 23 34
نويبع 22 25
السلوم 16 31
أما عن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأحد، على عدد من المدن والعواصم العربية، فهي كالتالي:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 28 42
المدينة 21 38
الرياض 26 40
المنامة 30 37
أبوظبي 30 40
الدوحة 31 41
الكويت 25 42
دمشق 08 25
بيروت 19 23
عمان 11 24
القدس 12 22
غزة 18 26
بغداد 18 33
مسقط 32 38
صنعاء 14 30
الخرطوم 28 38
طرابلس 17 24
تونس 15 25
الجزائر 15 22
الرباط 17 29
نواكشوط 22 31
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأحد، على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة 08 22
إسطنبول 11 18
إسلام آباد 24 37
نيودلهي 28 39
جاكرتا 24 33
بكين 18 32
كوالالمبور 25 32
طوكيو 19 29
أثينا 16 26
روما 13 26
باريس 12 22
مدريد 14 28
برلين 08 21
لندن 12 18
مونتريال 10 19
موسكو 04 14
نيويورك 16 27
واشنطن 16 18
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