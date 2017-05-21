تعقد لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، اليوم الأحد، اجتماعها برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزى؛ لتحديد مصير سعر الفائدة على الأوعية الادخارية.

كان البنك المركزي أعلن عن تأجيل اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي كان مقررا له الخميس الماضي إلى اليوم، وذلك بسبب سفر محافظ البنك المركزي لحضور اجتماعات محافظي بنوك الدول الفرانكوفونية.

وأضاف البنك المركزي أن هذا التأجيل كان استثنائيا وستستمر اللجنة في الانعقاد وفقا للجدول الزمني.