يحل ريـال مدريد اليوم الأحد، بقيادة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان ضيفًا على فريق ملقا في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم على ملعب لاروزاليدا في الثامنة مساء.

ويحتاج النادي الملكي للتعادل أو الفوز لضمان التتويج بلقب الليجا لهذا الموسم، حيث يمتلك 90 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

وفي المقابل ينتظر برشلونة هدية من ملقا بالفوز على ريـال مدريد حيث يلتقي في نفس التوقيت مع نادي إيبار على ملعب كامب نو.