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اليوم.. بروتوكول تعاون بين الإسكان والأمم المتحدة
الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية‎

اليوم.. بروتوكول تعاون بين الإسكان والأمم المتحدة

2017-05-21 07:47:31

يوقع الدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم الاحد، بروتوكول تعاون حول تطوير المناطق العشوائية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “يو ان هابيتات”.

ويمثل “الهابيتات” فى التوقيع جون كلاوس وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لبرنامج المم المتحدة للمستوطنات البشرية.

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