مقتطفات من مقالات كبار كتاب الصحف الصادرة اليوم الاحد2017-05-21 07:44:33
تناول كبار كتاب المقالات الصادرة اليوم /الأحد/ عددا من الموضوعات المتنوعة منها موقف الرئيس الأمريكي من القضية الفلسطينية والقمة الإسلامية الأمريكية بالرياض .
ففي صحيفة الأهرام مقال للكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد بعنوان ” ترامب والقضية الفلسطينية ” قال الكاتب أنه مهما تكن ملاحظات البعض على سياسات الرئيس الأمريكى ترامب فى الداخل والخارج ، فالأمر المؤكد أن اعلانه العزم على بذل كل جهد ممكن من أجل انهاء الصراع العربى الاسرائيلى بجميع أوجهه وتحقيق مصالحة تاريخية بين العرب واليهود تنهض على قيام دولة فلسطينية على الاراضى التى جرى احتلالها عام 67 وتطبيق المبادرة العربية التى تقوم على مبدأ كل الارض مقابل كل السلام وثقته البالغة فى قدرته على إنجاز هذه المهمة، يشكل فرصة عظيمة يحسن للعرب العمل على استثمارها ، وتقديم كل عون ممكن يساعد الرئيس الامريكى على إنجاز هذه المهمة التى يرغب فى استكشاف آفاقها الممكنة فى رحلته القادمة الي منطقة الشرق الاوسط التى يزور فيها اسرائيل والسعودية .
وقال الكاتب أنه يزيد من فرص نجاح ترامب حسن استماعه للرؤساء العرب فى لقاءات البيت الابيض فى منتصف الشهر الماضى وكان آخرها لقاؤه مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس ، ورغبته المتزايدة فى معرفة تفاصيل القضية الفلسطينية وتطوراتها ، ومرونته العملية التى تمكنه من تغيير مواقفه وفقا لحقائق الواقع، وانحيازه أخيراً إلى حل الدولتين باعتباره الحل العملى والممكن لتسوية الصراع ، الأمر الذى يسبب قلقا متزايدا لصقور إسرائيل فى حكومة الليكود.
وتابع قائلا ” من المؤكد أن واحدا من أهم أهداف زيارة الرئيس السيسى الأخيرة لثلاث دول خليجية التأكد من وحدة الموقف العربى إزاء تسوية النزاع الفلسطينى الإسرائيلى ورفضهم القاطع تدخل إيران فى الشأن العربى، القضيتان الأساسيتان على جدول زيارة الرئيس ترامب واجتماعه مع العاهل السعودى الملك سلمان.
وأشار الكاتب إلى أنه ربما يكون من الصعوبة بمكان التكهن بمصير محاولات ترامب تسوية الصراع العربى الإسرائيلى لكن من المهم أن يترك العرب إفشال مهمة الرئيس الأمريكى للجانب الإسرائيلى.
وفي صحيفة “الأخبار” مقال للكاتب الصحفي محمد بركات بعنوان ” القمة الإسلامية الأمريكية ” ، قال الكاتب إنه بالقطع حدث كبير ولافت لكل الأنظار في العالم، ذلك الذي من المقرر أن تشهده العاصمة السعودية الرياض اليوم، حيث يلتقي بها حشد كبير من قادة وزعماء العالم العربي والإسلامي، في »القمة الإسلامية الأمريكية» بحضور الرئيس الأمريكي »دونالد ترامب» وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومشاركة الرئيس السيسي وأكثر من »50» من الملوك والرؤساء والأمراء للدول العربية والإسلامية.
ونوة الكاتب إلى أنه من الطبيعي أن تكون مثل هذه القمة محط أنظار الجميع، علي أمل أن تصدق النوايا وتصح الهمم ويتمخض الاجتماع عن نتائج ايجابية، تدعم التعاون الدولي المشترك في مواجهة التطرف والإرهاب، ووقف الصراعات الدامية الجارية في المنطقة العربية والشرق أوسطية، وتحقق السلام العادل والدائم للقضية الفلسطينية التي هي جوهر ولب الصراع والقلاقل وعدم الاستقرار في المنطقة كلها.
وقال الكاتب ” بمنظور المخالفة، وبمنطق »رب ضارة نافعة»، نستطيع القول إنه لولا انتشار خطر الإرهاب في أرجاء واسعة من العالم، ووصول تهديداته وجرائمه المباشرة إلي قلب أوروبا والداخل الأمريكي مرورا علي آسيا وافريقيا، وثبوت خطأ التصور الأمريكي الغربي الذي حاولوا الترويج له، بالتأكيد علي أن الإرهاب ظاهرة عربية إسلامية وستظل محصورة في منطقة الشرق الأوسط،...، لولا ذلك ما كان لهذا المؤتمر أن يعقد، وما كان للرئيس الأمريكي أن يسعي لانعقاده ويحرص علي حضوره.
وفي سياق يتعلق بنتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية ، وفي مقال له بصحيفة الجمهورية بعنوان “إيران.. هل تحقق الإصلاح والاعتدال؟”قال الكاتب الصحفي فهمي عنبه “إن العالم تنفس الصعداء بعد إعلان فوز الرئيس حسن روحاني واستمراره رئيسًا لإيران تمامًا كما أحدث فوز ماكرون برئاسة فرنسا موجة من الارتياح في معظم الدول.. حيث يمثل الاثنان جناح الإصلاح والاعتدال في بلديهما”.
وأشار الكاتب في مقالة إلى أن الانتخابات الإيرانية شهدت في اللحظات الأخيرة منافسة شرسة بين روحاني الذي يتمسك بمنصبه كرئيس للدولة منذ عام ..2013 ويقف معه حزب الاعتدال والتنمية وكل الإصلاحيين الوسطيين. وبين إبراهيم رئيسي ممثل جمعية علماء الدين المجاهدين الذي كان يشغل منصب النائب العام ويستمد نفوذه من قربه من المرشد الأعلي للثورة علي خامنئي. وكانت المناظرات بين المرشحين قد بلغت حدًا من تكسير العظام والضرب تحت الحزام والاتهام بالفساد لم تصل إليه أية انتخابات سابقة لدرجة تحذير المرشد لكل المرشحين ووجه لهم عتابًا شديدًا.. كما اعترف روحاني بأن هناك أقوالاً صدرت من الجميع لا تليق أبدًا بإيران. لا توجد دولة تمانع في اقامة علاقات سوية مع إيران إذا التزمت بالمواثيق الدولية وبالاعراف بل وبالتعاليم الإسلامية وبالحفاظ علي سيادة الدول علي أراضيها وعدم تصدير ثورتها أو إثارة الفوضي مثلا في موسم العمرة والحج!!
-
المالية : الانتهاء من إعداد قانون توحيد الإجراءات الضريبيةSat, 20 May 2017 12:48:20 GMT
-
انفراجة.. في أزمة أسعار الحج السياحي - محيط
أكد يحيي راشد وزير السياحة حرص الوزارة علي عدم المساس بمحدودي الدخل من المعتمرين والحجاج. وتقديم برامج العمرة والحج بأسعار لا مغالاة فيها. قال راشد…Sat, 20 May 2017 12:29:05 GMT
-
اليوم.. ختام الموسم الخامس لبرنامج آراب جوت تالنت - محيط
يختتم اليوم الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب «Arabs Got Talent»، وتشهد حلقة الليلة منافسة ساخنة بين عشرة مواهب خاصة استطاعت الاقتراب من قمة البرنامج،…Sat, 20 May 2017 11:44:28 GMT
-
إذا وصلتك هذه الرسالة على واتس آب.. احذفها فورا
إذا وصلتك رسالة تدعوك إلى تغيير الألوان على واتس آب، يجب أن تتجاهلها وتحذفها على الفور، لخطورتها. يمكن أن تكون فكرة إضافة ألوان جديدة على واتس آب جميلة، ولكنها ...Sat, 20 May 2017 13:43:49 GMT
-
بعثة الزمالك تصل تونس وتتوجه لصفاقس..والسفير المصري يستقبل البعثةSat, 20 May 2017 11:47:24 GMT
-
وزير النقل: رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق جذب فئات جديدة لاستخدامه
أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن رفع أسعار تذكرة مترو الأنفاق جاء كخطوة لرفع الدعم تدريجيًا لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة لكنه لن يغطي مصاريف التطورات التى ...Sat, 20 May 2017 12:01:37 GMT
-
وزير التعليم: أعلم أحفادى بمدارس حكومية
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه يحرص على تعليم أحفاده فى المدارس الحكومية المصرية، حتى ينتموا للدولة ويساهموا فى تقدمها مستقبلًا. وأضاف “شوقى”، ...Sat, 20 May 2017 10:48:39 GMT
-
التحذير من «انتفاضة شعبية» كبرى في إيران
توقع مدير مركز الدراسات العربية الإيرانية، علي نوري زادة، أن تشهد عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، إقبالاً كبيراً، قد تصل إلى نسبة 65%. وأشار زادة، ...Fri, 19 May 2017 09:39:33 GMT
-
300 مليون دولار لتمويل مشروع بترولي ضخم بـ«السخنة»
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع اتفاق لتوفير جانب من التمويل اللازم لمشروع تداول وتخزين المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بميناء العين ...Fri, 19 May 2017 09:59:25 GMT