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إسماعيل يتابع حصر أراضي الدولة مع «المحافظين».. اليوم
المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء‎

إسماعيل يتابع حصر أراضي الدولة مع «المحافظين».. اليوم

2017-05-21 07:45:01

يعقد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء اجتماع مجلس المحافظين اليوم الأحد لمتابعة تنفيذ ملف التعدى على الأراضى.

وكان مجلس المحافظين، استعرض خلال الاجتماع الماضي مجموعة من الموضوعات من بينها خطة تنمية قناة السويس، لافتا إلى أنه تم وضع خطة تنفيذية لحصر الأراضي المتعدى عليها.

وإجراء حصر تنفيذى الأراضى المتعدى عليها، وحالة الطرق، حيث تم الاتفاق على تحديد حالة الطرق بكل محافظة ووضع خطة تنفيذية لرفع كفاءتها والتأكد من مطابقتها للمواصفات.

كما تم استعراض الترتيبات الخاصة بمعارض “أهلا رمضان” وما سيتم طرحه فيها من سلع أساسية غذائية، وضرورة توافر السلع فى المنافذ المختلفة بالأسعار المحدد لها والمتفق عليها.

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