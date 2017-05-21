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اليوم .. شيخ الأزهر يشارك في ملتقى "مغردون" في السعودية
أحمد الطيب

اليوم .. شيخ الأزهر يشارك في ملتقى "مغردون" في السعودية

2017-05-21 07:39:13
أش أ

يلقي شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب خطابا هاما في النسخة الإستثنائية من ملتقى “مغردون” الذي تطلقه مؤسسة ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز “مسك الخيرية” وذلك بحضور عدد من كبار العلماء وزعماء الدول وقادة سياسيين ودبلوماسيين من أكثر من 40 دولة.

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