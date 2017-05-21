الأخبار المتوقعة اليوم الأحد

الرياض :تبدأ أعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية بالعاصمة السعودية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من ملوك ورؤساء دول وحكومات العالم العربي والإسلامي.

الخارجة : يقوم الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري يرافقه وزير الري الصومالي بافتتاح مشروع تشغيل المرحلة الأولى لآبار الري بالطاقة الشمسية بمركز الداخلة .

القاهرة : ينطلق ملتقى العلاقات الثقافية المصرية الفرنسية تحت عنوان “دروس الماضى وآفاق المستقبل” بحضور ورعاية وزير الثقافة حلمي النمنم.

القاهرة : تنظم الجمعية المصرية لشباب الأعمال ندوة للتعريف بضمانات وحوافز الاستثمار والإجراءات الميسرة بالقانون الجديد، وأهم بنود وأحكام القانون وتأثيره على الاقتصاد، وخطة الدولة وهيئة الاستثمار لتطبيق القانون وإصدار لائحته التنفيذية.

القاهرة : يلقي شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب خطابا هاما في النسخة الإستثنائية من ملتقى “مغردون” الذي تطلقه مؤسسة ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز “مسك الخيرية” وذلك بحضور عدد من كبار العلماء وزعماء الدول وقادة سياسيين ودبلوماسيين من أكثر من 40 دولة.

القاهرة : تستضيف وزارة الثقافة ممثلة في “مركز الحرف التراثية بالفسطاط”، الفنان العالمي الكوري بارك بيونج جو، لإلقاء عدد من المحاضرات حول فن الفخار.