

تناولت الصحف الصادرة اليوم /الأحد/ عددا من الموضوعات المتنوعة والتي تتعلق بالشأنين المحلي والدولي ، جاء في مقدمتها مشاركة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي تتعقد اليوم بالعاصمة السعودية الرياض .

ففي صحيفة الأهرام وتحت عنوان ” الرئيس يشارك اليوم في القمة العربية الإسلامية الأمريكية بالرياض.. السيسى يعرض الرؤية المصرية لحل أزمات المنطقة ومكافحة الإرهاب ” قالت الصحيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يشارك في القمة العربية الإسلامية الأمريكية في الرياض اليوم والتي يحضرها عدد كبير من قادة ورؤساء الدول العربية والإسلامية بحضور الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وكان الرئيس السيسى قد وصل أمس إلى العاصمة السعودية في زيارة تستمر يومين.

ونقلت الصحيفة تصريحا للسفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، قال فيه إن الرئيس السيسى سوف يلقى اليوم كلمة مصر أمام قمة الرياض، ويستعرض فيها الرؤية المصرية لحل أزمات المنطقة، وصياغة استراتيجية شاملة لمواجهة خطر الإرهاب، من خلال تكثيف الجهود الدولية الساعية إلى وقف تمويل التنظيمات الإرهابية ومدها بالسلاح والمقاتلين وتوفير الملاذ الآمن لها.

وتحت عنوان رئيس الحرس الوطنى الأمريكى لـ الاهرام.. تعزيز العلاقات العسكرية مع مصر هدف رئيسى للولايات المتحدة ” قالت الصحيفة أن الفريق أول جوزيف لينجل رئيس الحرس الوطنى الامريكى وعضو قيادة الأركان الأمريكى المشتركة أكد فى حوار لـ الأهرام إن العلاقات العسكرية هى المرتكز للعلاقات بين القاهرة وواشنطن وقال لينجل الذى أجرى محادثات قبل أيام فى مصر مع كبار المسئولين العسكريين على رأسهم وزير الدفاع الفريق أول صدقى صبحى “إن سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسى الرامية إلى تهيئة مناخ يسمح بنمو الاقتصاد ووظائف تبعد الشباب عن التطرف والأنشطة الإرهابية محل تقدير فى الولايات المتحدة، وأوضح أن واشنطن تتطلع إلى عودة مناورات النجم الساطع التى كانت تجريها مع مصر قريبا.

وبعنوان ” الانتهاء من مشروع مسطرد لتكرير البترول نهاية العام ” قالت الصحيفة أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أكد أن مشروع الشركة المصرية للتكرير الذي ينفذه قطاع البترول بمنطقة مسطرد البترولية باستثمارات حوالى 7ر3 مليار دولار، يُعد من أهم مشروعات التكرير الجديدة، لتوفير جانب كبير من احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية مشيرا إلى أن المشروع له مردود كبير على الاقتصاد وسيوفر العملة الصعبة التى توجه لاستيراد المنتجات البترولية الأساسية للسوق المحلية

وتحت عنوان” منتدى أعمال مصري ألماني الشهر المقبل ” قالت الصحيفة أن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أعلن أنه جار الإعداد لعقد منتدى أعمال مصري ألماني مشترك بالعاصمة الألمانية برلين خلال النصف الأول من الشهر المقبل بمشاركة واسعة من جانب الشركات المصرية والألمانية العاملة في مختلف المجالات.

وفي صحيفة الأخبار وتحت عنوان ” المصيلحي: تخفيضات 35% علي السلع الغذائية في 5 آلاف مجمع استهلاكي .. إجراءات عاجلة لكبح الغلاء خلال شهر رمضان .. مقررات التموين ونقاط الخبز بمعارض »أهلاً رمضان»‬ لأول مرة” قالت الصحيفة أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أطلقت خطة لضبط الأسواق خلال شهر رمضان لضمان توفير السلع الغذائية الأساسية ومنع أي احتكار.. تتضمن الخطة وضع آليات لضبط الأسعار من خلال طرح كميات كبيرة من السلع في المنافذ الحكومية وكذلك منافذ القوات المسلحة والسيارات المبردة المتنقلة في القاهرة والمحافظات.. وأعلنت الوزارة عن تنفيذ إجراءات عاجلة لمواجهة ارتفاع الأسعار وتثبيتها خلال الشهر الكريم.

وبعنوان ” قرار وزاري خلال أيام لتنظيم العمل بالمدارس الخاصة والدولية .. 14٪ زيادة سنوية للمصروفات.. والإحالة للنيابة في حالة التحصيل بالدولار ” قالت الصحيفة أن د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم يصدر خلال الأيام القليلة المقبلة قراراً وزارياً لتنظيم عمل المدارس الخاصة والدولية. يتضمن القرار تحديد المصروفات والزيادة السنوية المقررة وتتراوح بين 12 و14% سنويا للمدارس الدولية، وبين 7 و8% للمدارس الخاصة، طبقا لأساسي مصروفات 2016 - 2017، قبل تحرير سعر الصرف والإحالة للنيابة في حالة التحصيل بالدولار.

وتحت عنوان ” الشرقاوي: عروض عالمية لإنشاء مصنع جديد للألومنيوم باستثمارات 10 مليارات جنيه” قالت الصحيفة أن د. أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، أكد أنه سيتم وضع جدول زمني محدد لإنشاء مصنع الألومنيوم الجديد في نجع حمادي بمحافظة قنا وسيتم الطرح قبل نهاية العام الجاري في مناقصة عالمية وباستثمارات تفوق الـ 10مليارات جنيه.

وفي صحيفة الجمهورية وتحت عنوان ” الملا: 8.6 مليار دولار لتوسعة معامل التكرير ” قالت الصحيفة أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية تفقد أمس مشروع الشركة المصرية للتكرير. ومعمل القاهرة للتكرير بمسطرد يرافقه وكيلا أول الوزارة ورئيس هيئة البترول ورئيسا شركتي إنبي وبتروجت ونواب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات والتكرير والتصنيع والنقل والتوزيع ود. أحمد هيكل رئيس مجموعة القلعة.

أعلن الوزير أنه لتأمين احتياجات البلاد فإنه تقرر تطوير وتوسعة معامل التكرير وتنفيذ 8 مشروعات جديدة باستثمارات 8.6 مليار دولار ورفع كفاءة الشبكة القومية لنقل وتداول المنتجات البترولية.