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الإخوان: مرسي «ابن الله»
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الإخوان: مرسي «ابن الله»

2017-05-21 07:39:46

كشف القيادي بتحالف جماعة الإخوان المسلمين، المستشار عماد أبو هاشم، عن كواليس خطيرة، داخل الجماعة.

وقال أبو هاشم، في بيان له، تحت اسم “مرسي بن الله”، نشره عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن الإخوان يصفون الرئيس المعزول محمد مرسى بـ”ابن الله”، وبقي أن يرفعوا شعار “لا إله إلا مرسي”، من أجل استمرار التمويلات التي يتلقاها قيادات الجماعة من الخارج.

وأشار  إلى أن الإخوان، زعموا أن روح القدس، تؤيد خطى مرسي وتباركها، وقالوا إن الله وملائكته يُصلون عليه، وانتهى الحال بهم إلى أن يدَّعوا أنه ابن الله، وكلمته ألقاها على ثورة يناير البتول، لتُنجب أول رئيسٍ منتخب، دون أن يمسسها بشر، ودون أن تكون بغياً.

وأوضح أبو هاشم، أن من الإخوان من يؤكد أن الانقلاب على مرسي واعتقاله، كان بمثابة الصلب، ليكفر عن خطيئة فرعون في أرض مصر.

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