شن ضاحى خلفان تميم، رئيس شرطة دبى الأسبق، هجوما على حزب الله ورئيسه حسن نصر الله، مؤكدا أنه طالما هناك عملاء لإيران مثل نصر الله فالوطن العربى ليس بخير، مضيفا إنه يكفى حزب الله فخرا أنه يعد أكبر منتج للمخدرات فى العالم.

وكتب خلفان، عبر حسابه على تويتر: “ولى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان يتحدث عن إيران وفكرها الأيدلوجى، المنطق يقول إن إيران يجب أن ترد عليه، لكن نصر الله يتولى الرد، لذلك يظهر حسن الله عمالته المأجورة لإيران بلا شك، كم أنت خمام يا نصر الله”.

وأوضح خلفان: “طالما الوطن العربى فيه عملاء إيرانيين أمثال حسن نصر الله، فالوطن العربى ليس بخير”، مضيفا: “قبيل مؤتمر القمة الذي يجرى الآن فى الرياض لمواجهة الإرهاب الإيرانى تعقد دولة خليجية اتفاقية استراتيجية مع إيران، يكفى حزب الله فخرا أنه يعد أكبر منتج للمخدرات فى العالم”.