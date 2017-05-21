تقدم عضو مجلس النواب، عبدالرحيم علي، ببلاغ إلى النائب العام، يكشف فيه ملابسات جديدة في واقعة استهدافه بالإسكندرية، يوم الأحد 14 من مايو الجاري.

وقال البلاغ، إن عدداً من شهود العيان أكدوا أن ما يقرب من 5 مخبرين، وبصحبتهم عدد من البلطجية وتجار المخدرات المعروفين بالإسكندرية، من السيدات والرجال، ذهبوا مساء يوم الخميس 18 من مايو الجاري، إلى العمارة رقم 587 شارع خيرت الغندور، عمارة البنك الأهلي أمام نادي السيارات، ميامي، الإسكندرية، مسكن النائب عبدالرحيم علي.

وأضاف الشهود، أن المخبرين والبلطجية، مكثوا بداخل وأسفل العمارة وفي محيطها، ما يقرب من ساعة كاملة، ثم انصرفوا إلى نقطة شرطة سيدي بشر؛ حيث كان في انتظارهم أحد الضباط الكبار بالمديرية.

ورجح شهود العيان، أن مديرية أمن الإسكندرية، تحاول الخروج من مأزق عدم توصلها إلى ملابسات حادث استهداف النائب عبدالرحيم علي، حتى الآن، من خلال ترتيب شيء ما يبرر وجود من قاموا بالمحاولة الفاشلة، في محيط الواقعة؛ وفقاً للبلاغ.

يشار إلى أن مجهولين، قاموا برصد الحراسات الخاصة المرافقة للنائب عبدالرحيم علي، يوم الأحد الماضي، وقاموا بتصوير السيارة الخاصة به، وسيارة الحراسة، أثناء استعداده لمغادرة المدينة وعودته للقاهرة.

وعندما قامت الحراسة باستيقاف الأشخاص الذين قاموا بعملية التصوير، خاصة بعد أن لاحظوا انتظارهم أسفل العقار لوقت طويل، وحتى نزول النائب من منزله، ظهر شخصان مجهولان ادعيا أنهما ضابطا شرطة من مباحث قسم المنتزه، وقال أحدهما: إنه يدعى محمد، وأنه يعمل رئيساً للمباحث في دائرة القسم، وأنهما أتيا للتحقيق في بلاغ بإطلاق نار في المنطقة، وتحديداً في المقهى المجاور لمنزل النائب، وبشكل مفاجئ اقتادوا من كانوا يقومون بعملية التصوير في سيارة مرسيدس فضية اللون، بعد أن أخذ أحد أفراد الحراسة، رقم هاتف أحد الأشخاص الذي كان بصحبة الضباط المزيفون.