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بسبب «أزمة التراويح».. طلب إحاطة لوزير الأوقاف
وزير اﻻوقاف محمد مختار جمعة

بسبب «أزمة التراويح».. طلب إحاطة لوزير الأوقاف

2017-05-21 07:21:13

قال جمال عباس نائب حزب “المصريين الأحرار” عن دائرة أسيوط وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن استمرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على موقفه بشأن عدم إلغاء قرار منع استخدام مكبرات الصوت الخارجية خلال صلاة التراويح بشهر رمضان، سيكون له عواقب وخيمة على الرأى العام المصرى.

وأضاف عباس، فى بيان له، أن تلاوة القرآن الكريم فى المساجد عبر مكبرات الصوت لم ولن يكون لها أى إزعاج للمواطنين، بل لها شفاء للنفس البشرية عامة، مؤكدًا أن الأقباط فى مصر مُستاءين من قرار الوزير الأخير.

وذكر جمال عباس، أن جميع محافظات الصعيد والقرى والأرياف لم يشتكون من مكبرات الأصوات بالمساجد، مشيرًا إلى أن روحانيات شهر رمضان ينتظرها المصريون جميعًا.

وأكد عباس، أنه سيتقدم بطلب إحاطة موجه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بشأن قرار وزير الأوقاف بمنع استخدام مكبرات الصوت الخارجية خلال صلاة التراويح خلال شهر رمضان.

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