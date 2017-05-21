تصدر محكمة النقض اليوم الأحد، حكمها فى طعن الروائى أحمد ناجى، على حكم حبسه سنتين بتهمة خدش الحياء.

وكانت النيابة العامة استأنفت على حكم أول درجة، ببراءة ناجى من تهمة خدش الحياء، فوافقت المحكمة على قبول الاستئناف، وأصدرت حكمها فى 20 فبراير الماضى، بحبسه عامين وتغريمه 10 آلاف جنيه.

ويحاكم الكاتب أحمد ناجى بتهمة خدش الحياء إثر نشر فصل من روايته “استخدام الحياة” فى جريدة أخبار الأدب، وقضت المحكمة بسجنه عامين، قضى منهما قرابة سنة قبل أن تقبل المحكمة الاستشكال الذى تقدم به.