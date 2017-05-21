قالت السلطات إن طائرة ركاب تابعة لشركة ايرومكسيكو اصطدمت بشاحنة في مطار لوس أنجليس بعد قليل من هبوطها السبت مما أدى إلى إصابة ثمانية موظفين كانوا في الشاحنة لكن دون إصابة أحد على الطائرة.

وقال بريان همفري المتحدث باسم إدارة مكافحة الحرائق في لوس أنجلوس إن سبب الحادث لا يزال رهن التحقيق. وأوضح أن الحادث أدى إلى تحطم الجناح الأيمن للطائرة، وهي من طراز بوينغ 737، وانقلاب الشاحنة على جانبها.

وأضاف أن ستة رجال وامرأتين نقلوا إلى مستشفى ميداني لتلقي العلاج من إصابات لا تهدد الحياة.