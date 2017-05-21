عائلة تتوجه عائلة اللاعب العالمى كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد، بصحبة رجل الأعمال كامل أبو على وحرمه، اليوم الأحد، لمدينة الغردقة لزيارتها، عقب مشاركتهم فى حفل افتتاح فندق “الباتروس أكوا بارك” بشرم الشيخ، والذى تتخطى تكلفته مليار جنيه، بطاقة فندقية تبلغ 260 غرفة.

وأشعلت المطربة البرتغالية “كاتيا” شقيقة النجم كريستيانو رونالدو، حفل افتتاح فندق “الباتروس أكوا بارك” بشرم الشيخ، حيث خلعت المطربة حذائها وغنت حافية القدمين على مسرح الباتروس، فيما أضاءت الألعاب النارية سماء مدينة شرم الشيخ خلال الاحتفالية.

وحضر الاحتفالية عائلة اللاعب العالمى كريستانو رونالدو، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، وهشام الدميرى، رئيس هيئة تنشيط السياحة، وعمرو الجناينى رئيس بنك CIB، وأحمد إسماعيل رئيس بنك أبو ظبى، والكاتب الصحفى عصام شلتوت، وعدد كبير من الإعلاميين والفنانين والفنانات والكاتب وحيد حامد، واللاعب وائل جمعة وعدد من رجال الأعمال.

وعلى هامش الاحتفال، كرم رجل الأعمال كامل أبو على، رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر، والدة نجم كرة القدم العالمى كرستيانو رونالدو، لاعب نادى ريال مدريد الإسبانى، ومنحها هدية الأم المثالية.

ويعد “الباتروس أكوا بارك” منتجع 5 نجوم يحتوى على 260 غرفة مجهزة على أعلى مستوى، ويذخر بـ19 حمام سباحة خارجى، وأنشطة رياضية متنوعة وأفخم سبا ونادى صحى، مما يجعله مقصدًا أساسيًا للسياحة الأوروبية والخليجية بشرم الشيخ.

ويقدم فندق “الباتروس أكوا بارك” عروض ألف ليلة وليلة، وعروض التنورة والرقص الشرقى، والألعاب النارية مع عروض للصوت والضوء لتاريخ وحضارة المصريين القدماء من خلال نماذج لأهم الآثار الفرعونية بألوان ألف ليلة وليلة للنافورة الراقصة.