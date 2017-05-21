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اليوم.. الحكم في إسقاط الجنسية المصرية عن قيادات الإخوان
محاكمة ـ محكمة‎

اليوم.. الحكم في إسقاط الجنسية المصرية عن قيادات الإخوان

2017-05-21 06:30:02
وكالات

تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأحد، حكمها في 36 دعوى لإسقاط الجنسية عن عدد من قيادات جماعة الإخوان .
جاء ذلك في الدعوى التي طالبت بإسقاط الجنسية عن كل من عصام الحداد، حاتم عزام، إسلام لطفي، أيمن عزام، محمد صلاح سلطان، جهاد عصام الحداد، عبد الله عصام الحداد، محمد عزت، أيمن على، أحمد منصور، أسامة يوسف القرضاوي، عاصم عبد الماجد، محمد عبد المقصود، عبد الرحمن عز، إيهاب شيحه، محمود حسين، أكرم الزند، عبد الموجود راجح، عبد الرحمن البر.

إضافة إلى كل من أحمد عبد العاطي، صلاح عبد المقصود، جمعة أمين، ثروت أبو نافع، محمود غزلان، أشرف بدر الدين، محمد محسوب، عمرو عبد الهادي، أحمد يوسف، أحمد المغير، يوسف القرضاوي، وليد الحداد، محمد القدوسى، يحيى حامد، محمد شرف

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