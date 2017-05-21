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اليوم.. نظر دعوى منع «الشيخ ميزو» من الظهور إعلاميًا
الشيخ ميزو

اليوم.. نظر دعوى منع «الشيخ ميزو» من الظهور إعلاميًا

2017-05-21 07:03:23
وكالات

تستأنف اليوم الأحد الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد عايد ومعروف مختار، نظر دعوى تطالب بمنع محمد عبد الله نصر، الشهير بـ”ميزو” من الظهور الإعلامى.

وأقام سمير صبرى المحامى، دعوى رقم 12170 لسنة 71، تطالب بإلزام رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار بمنع محمد عبدالله نصر وشهرته الشيخ ميزو من الظهور على جميع وسائل الإعلام المرئية منها والمسموعة

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