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جنايات القاهرة تستأنف اليوم محاكمة أحمد عز في قضية "حديد الدخيلة"
أحمد عز

جنايات القاهرة تستأنف اليوم محاكمة أحمد عز في قضية "حديد الدخيلة"

2017-05-21 06:28:42
أ ش أ

تنظر اليوم الأحد ، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة رجل الأعمال أحمد عز و6 آخرين من قيادات وزارة الصناعة في قضية الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي بأموال شركة حديد الدخيلة.

كانت محكمة جنايات الجيزة، قد عاقبت أحمد عز بالسجن المشدد 37 سنة، ومعاقبة المتهمين الـ6 من قيادات وزارة الصناعة بأحكام تتراوح من 3 إلى 7 سنوات، وإلزامهم برد جميع المبالغ موضوع التحقيقات في القضية، وتغريمهم مبالغ مساوية لها لتصل إجمالي تلك المبالغ المستحقة عليهم بمبلغ 3 مليارات جنيه.

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