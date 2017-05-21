تصدر اليوم الأحد، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها في الدعوى المقامة من المحامى سمير صبرى، التى يطالب فيها بإسقاط الجنسية عن الدكتور محمد البرادعى.

كان المحامى سمير صبرى، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور محمد البرادعى، وذكر فى دعواه أنه دأب على التحريض ضد مؤسسات الدولة.