 Moheet on google
الأحد 21 مايو 2017 06:50 صباحاً
روابط سريعة
وزير التجارة: نقل جميع العاملين بمجرى العيون إلى مصانع الروبيكي
طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ‎

وزير التجارة: نقل جميع العاملين بمجرى العيون إلى مصانع الروبيكي

2017-05-21 06:19:51
محيط

قال الدكتور طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إنه سيتم نقل جميع العاملين بمجرى العيون، إلى مصانع الروبيكي، مشيرا إلى أنه تم إنشاء بنية تحتية وصرف صناعي على أعلى مستوى.
وأضاف قابيل، في تصريحات تلفزيونية، أن مصانع الروبيكي ستبدأ بشكل فعلي العام الحالي، مشيرا إلى أنه يتم العمل بشكل تجريبي للمصانع بمدينة الروبيكي حاليا، قائلا: “القطر اتحرك خلاص”.
وأوضح أن الكثير من العاملين بمجرى العيون يعانون من عدم القدرة على التوسع، إلى جانب عدم توافر الإمكانيات، خاصة أن منطقة مجرى العيون منطقة سكنية، مشيرا إلى أن مدينة الروبيكي تضم أكبر ورشة نموذجية لمساعدة الصناع الصغار.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3