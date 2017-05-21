قال الدكتور طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إنه سيتم نقل جميع العاملين بمجرى العيون، إلى مصانع الروبيكي، مشيرا إلى أنه تم إنشاء بنية تحتية وصرف صناعي على أعلى مستوى.

وأضاف قابيل، في تصريحات تلفزيونية، أن مصانع الروبيكي ستبدأ بشكل فعلي العام الحالي، مشيرا إلى أنه يتم العمل بشكل تجريبي للمصانع بمدينة الروبيكي حاليا، قائلا: “القطر اتحرك خلاص”.

وأوضح أن الكثير من العاملين بمجرى العيون يعانون من عدم القدرة على التوسع، إلى جانب عدم توافر الإمكانيات، خاصة أن منطقة مجرى العيون منطقة سكنية، مشيرا إلى أن مدينة الروبيكي تضم أكبر ورشة نموذجية لمساعدة الصناع الصغار.