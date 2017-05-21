أكد عمر حامد، أشهر مدرس فلسفة وصاحب الطريقة المثيرة للجدل في التدريس بالغناء واللحن بالموسيقى، أنه لم يستعن براقصات لشرح المواد العلمية للطلبة أثناء الشرح، مؤكدا أن كل ما أشيع في وسائل الإعلام بأنه يستعين بالراقصات غير صحيح .

وأضاف حامد خلال لقائه ببرنامج «مساء دي أم سي» المذاع على قناة «DMC» أنه لا بد من تحري الدقة من حتى لا يحدث جدل، منوها إلى أن الفتاة التي ظهرت في الفيديو ليست راقصة ولكنها مدربة حيوانات لشرح مادة للحيوانات البرية وهذا يساعد الطالب على الفهم.

وأوضح أشهر مدرس فلسفة أن الفتاة التى ظهرت أثناء شرحه للمادة الفلسفة وهي تحمل التمساح ابنة الفنان محمد الحلو، موضحا أن عائلة الحلو حررت محضرا ضد أحد القنوات بعد وصفها للمدربة بـ«الراقصة».