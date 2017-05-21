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يالفيديو.. «محلية النواب»: إزالة التعديات عن الأراضي استرداد لهيبة الدولة
مجلس النواب

يالفيديو.. «محلية النواب»: إزالة التعديات عن الأراضي استرداد لهيبة الدولة

2017-05-21 06:10:23
محيط

قال أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن عمليات إزالة التعديات عن الأراضى التى تقوم بها الجهات المعنية بذلك الأمر تعتبر استرداد لأراضى الدولة .
وأضاف ” السجيني ” فى مداخلة هاتفية برنامج ” رأي عام ” المذاع على قناة ” تن ” أنه لا يوجد تعامل من جانب الحكومة فى ملفات التقنين لتحصيل الأموال من المواطنين ، موضحا أن الدولة تهدف حاليا إلى استرداد هيبتها مرة أخرى وإصلاح تقاعس الحكومات السابقة فى مشكلة التعديات على الأراضى .
طالب رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بسرعة إصدار بيان يوضح كيفية تقدم المواطنين إلى شبابيك التقنيين و استخراج التراخيص اللازمة للأراضى المعتدى عليها .

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