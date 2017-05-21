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والد الطفل يوسف يروي تفاصل إصابة ابنه بعيار ناري في رأسه
مسدس

والد الطفل يوسف يروي تفاصل إصابة ابنه بعيار ناري في رأسه

2017-05-21 06:06:54

قال سامح العربي، والد الطفل يوسف، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من زوجته لإبلاغه بأن ابنهم في المستشفى، وأثناء ذهابه للاطمئنان على ابنته وجده في حالة إغماء بعد إصابته بعيار ناري في رأسه.
وأضاف «العربي» خلال لقائه برنامج «مساء دي إم سي» المذاع على قناة «DMC»، أنه كان يعتقد أن «يوسف» تعرض لحادث بسيط، ولكنه صدم بحدث الطبيب المعالج بأنه أصيب نتيجة رصاصة في رأسه وصلت للنخاع الشوكي المخ، وقفت والوظائف الجسد بالكامل، وابنه في حالة حرجة جدا.
وأوضح والد الطفل يوسف، أن أصدقاء «يوسف» لم يسمعوا صوت للطلقة التي أصيب بها ابنه، مناشدا المسئولين بالتدخل لعودة حق أبنه، خاصة أن هناك أقاويل كثيرة حول هذا الموضوع، قائلا «مينفعش ولادنا يمشوا في الشارع ويضربوا بالرصاص، خاصة أن المنطقة شهدت في نفس الوقت إصابة فتاة أخرى أصيبت بطلقة في ظهرها».

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