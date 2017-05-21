بالفيديو.. محافظ الجيزة يكشف استيلاء سيدة على أرض تتجاوز 100 مليون جنيه2017-05-21 05:56:46
قال اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة، إنه فى مدينة السادس من أكتوبر تم إزالة 5500 فدان تتبع جمعية الإعلاميين ، وتم استرداد هذه الأراضى لجهاز 6 اكتوبر، مشددا على أن هناك العديد من الأشخاص لا صلة لهم بالإعلاميين حصلوا على هذه الأراضى واستحوذوا عليها بداع الزراعة ولكنهم لم يزرعوا شيئا والأرض كانت صحراء.
وأضاف الدالى خلال مداخلته هاتفية ببرنامج «على مسئوليتى» الذى يذاع على قناة « صدى البلد » أنه تم تنفيذ العديد من قرارات الإزالة فى حى العجوزة، كما تمت إزالة التعديات على أراضى الدولة بميدان سفنكس فى المهندسين.
وأشار محافظ الجيزة إلى أن حالات التعدى على أراضى الدولة زادت عقب عام 2011 ، وما تم إزالته فى محافظة الجيزة يتجاوز المليارات ، حيث تم استرداد 51 فدانا من أراضى الدولة المنهوبة ، مشددا على أنه تم التعاقد مع شركات امن لحراسة الأراضى التى تم استردادها.
وأوضح الدالى أن هناك سيدة تعدت على 6 أفدنة خارج أرضها قيمتهم تتجاوز الـ100 مليون جنيه وتم إنذارها بتسوية أوضاعها ، ولا يجوز التصالح معها خاصة انها أطلقت الكلاب الخاصة بها على لجنة تقييم الأراضى.
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