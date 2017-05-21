أكد الطفل آسر أمجد الكنيسي، نجل المستشار الذي تعرض للتعذيب على يد زوجة أبيه، أن زوجة أبيه ضربته بعصا الكرسي والحزام، والشبشب، موضحا أنه كان يعيش مع زوجة أبيه منذ 3 سنوات، ولكنها بدأت في تعذيبه منذ شهر يناير الماضي، وبالأخص منذ أن أنجبت طفلا صغيرا.

وأضاف “الكنيسي”، خلال حواره ببرنامج “العاشرة مساء” المذاع عبر فضائية “دريم”، اليوم السبت: “كانت بتخليني أقف تحت المياه الساخنة المغلية لحد ما جلدي يقع وكانت بتخليني لا أنام طوال الليل قبل المدرسة، وأروح من غير شنطة”.