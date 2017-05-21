قال الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن نظام البوكليت عبارة عن كراسة امتحان فقط لا غير، منوهاً إذا لم يميز السؤال بين قدرات الطلاب يكون ضارًا بهم.

وأكد خلال حوار له برنامج، «الحياة اليوم»، المذاع علي فضائية، «الحياة» ، أن ورقة الامتحان لن تكشف إلا الساعة 9 صباحا وقت الإمتحان، وردد: «علي الطلاب مراجعة أسمائهم علي كراسة الإجابة ومراجعتها جيدًا».

وأشار الى أن الطالب الذي يعتمد علي الغش لن يحصل على الدرجات العالية، والطالب الذي سيتم ضبط المحمول معه سيتم إلغاء امتحانه فوراً.