ناشد رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، الطلاب ألا يضعوا لكل الاسئلة إجابتين حتى لا يضيع الوقت عليهم، موضحا إن من يضع إجابتين للسؤال سيتم تصحيحها واختيار الأعلى في الدرجات.

ووجه “حجازي”، حديثه خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، اليوم السبت، الطلاب: “جاوبوا كل الأسئلة الأول بعد كده جودوا وضعوا إجابتين”.