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وزير التجارة: مصر رابع أكبر دولة تصدر "بنطلون جينز" لأمريكا
طارق قابيل

وزير التجارة: مصر رابع أكبر دولة تصدر "بنطلون جينز" لأمريكا

2017-05-21 05:39:23
محيط

قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن مصر رابع أكبر دولة تصدر “بنطلون جينز” إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى “البنطلون الجينز” المصري، والملابس الجاهزة بشكل عام، تتمتع بجودة عالية.
وأضاف قابيل، في تصريحات تليفزيونية، أن معظم الأحذية في الأسواق إنتاج مصري، مشيرا إلى أن حجم الإنتاج المحلي أكبر مما يتخيله البعض، وبجودة عالية.
وأوضح أنه تم تخصيص أراض صناعية بمساحة 11 مليون متر خلال عام 2016 فقط، مشيرا إلى أن عدد ما تم تخصيص خلال عام 2016 يزيد عما تم تخصيصه خلال السنوات التسع السابقة.

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