وزير التجارة: 80% من الصناعات ستحصل على ترخيص خلال شهر بدلا من 4 سنوات

ال الدكتور طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن القانون الحالي للصناعة، يشترط الحصول على ترخيص مسبق لأي مصنع جديد، مشيرا إلى أن الترخيص يعتمد من 9 جهات.

وأضاف قابيل، أن وزارة التجارة والصناعة تقدمت بمشروع قانون منح تراخيص إنشاء المصانع، لتيسير وسهولة إصدار التراخيص، مشيرا إلى أن المشروع حصل على موافقة الحكومة ومجلس النواب.

وأوضح وزير التجارة والصناعة، أن 80% من الصناعات ستحصل على الترخيص بالإخطار خلال شهر واحد فقط، في القانون الجديد، بدلا من 4 سنوات، وذلك للصناعات غير الخطرة.