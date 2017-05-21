 Moheet on google
الأحد 21 مايو 2017 06:43 صباحاً
روابط سريعة
نقيب الأئمة: الأوقاف لم تمنع استخدام السماعات الداخلية بصلاة التراويح
محمد البسطويسي - نقيب الدعاة

نقيب الأئمة: الأوقاف لم تمنع استخدام السماعات الداخلية بصلاة التراويح

2017-05-21 05:35:06
محيط

قال الشيخ محمد البسطويسى، نقيب الأئمة، إن وزارة الأوقاف لم تمنع السماعات الداخلية فى المساجد خلال صلاة التراويح فى شهر رمضان، كما أن قرار وزارة الأوقاف ليس بدعة، وإنما تم اتخاذه العام الماضى، مشددًا على أن شهر رمضان يتم التقرّب فيه إلى الله بالعبادات.

وأضاف “البسطويسي” خلال حواره فى برنامج «على مسئوليتى» الذى يذاع على قناة «صدى البلد» أن هناك مواطنًا لجأ للقضاء وأخذ حكما فى التسعينيات أن يصلى إمام المسجد بالسماعات الداخلية فقط ولا يستعين بالسماعات الخارجية، كما أن مسئولية تنظيم الأمور مسئولية ولى الأمر وهو وزير الأوقاف، خاصة أن بعض المواطنين يشتكون من مكبرات الصوت خارج المساجد.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3