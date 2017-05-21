قال الشيخ محمد البسطويسى، نقيب الأئمة، إن وزارة الأوقاف لم تمنع السماعات الداخلية فى المساجد خلال صلاة التراويح فى شهر رمضان، كما أن قرار وزارة الأوقاف ليس بدعة، وإنما تم اتخاذه العام الماضى، مشددًا على أن شهر رمضان يتم التقرّب فيه إلى الله بالعبادات.

وأضاف “البسطويسي” خلال حواره فى برنامج «على مسئوليتى» الذى يذاع على قناة «صدى البلد» أن هناك مواطنًا لجأ للقضاء وأخذ حكما فى التسعينيات أن يصلى إمام المسجد بالسماعات الداخلية فقط ولا يستعين بالسماعات الخارجية، كما أن مسئولية تنظيم الأمور مسئولية ولى الأمر وهو وزير الأوقاف، خاصة أن بعض المواطنين يشتكون من مكبرات الصوت خارج المساجد.